Qualifications C3 : l’Ajax Amsterdam s’impose au terme de la séance de tirs au but la plus folle de l’année

Ceux qui étaient derrière leur TV pour regarder la rencontre du troisième tour de qualification pour la C3 entre l’Ajax Amsterdam et le Panathinaïkós s’en souviendront très longtemps. Victorieux 0-1 à l’aller en Grèce, les Néerlandais pensaient tenir leur qualification en main, avant de concéder un but de l’ancien Lyonnais Tetê à la 89e minute de jeu. Prolongation donc, puis tirs au but.

Après un 4-4 au terme des cinq premières tentatives de chaque équipe, les 22 acteurs partent sur une mort subite interminable, contraignant les premiers tireurs à retourner se présenter aux onze mètres. Il faudra attendre le 34e tir au but pour voir Anton Gaaei délivrer les siens, portant le score final à 13-12, avec quatre tirs loupés pour les Néerlandais et cinq pour les Grecs, tous stoppés par le quarantenaire Remko Pasveer. Les Lanciers accèdent ainsi au dernier tour des phases de qualification de la C2, tandis que les Verts sont reversés en barrages de C3 où ils affronteront le RC Lens.

Si ça se trouve, les deux équipes se sont arrangées pour battre un record.

