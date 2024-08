Pronostic Ajax Panathinaikos : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de la Ligue Europa

Les deux équipes se défient dans le cadre des qualifications afin de retrouver la Ligue Europa. Retrouvez nos pronostics Ajax – Panathinaikos, un match sur lequel Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier !

Nos pronostics Ajax Panathinaikos

L’Ajax à un pas de la qualification

La saison dernière, l’Ajax a décroché une qualification pour les compétitions européennes en terminant cinquième, et ce, de justesse. Après avoir frôlé l’une de ses pires saisons récentes, le club néerlandais a réussi à redresser la barre. Sous la houlette de Farioli, ancien entraîneur de Nice, l’équipe a montré des signes encourageants lors des matchs amicaux, en s’imposant contre les Rangers (2-1) et l’Olympiakos (1-0). En phase de qualification, bien que leurs performances aient été modestes, ils ont éliminé les Serbes de Vojvodina avec des victoires de 1-0 à l’aller et 1-3 au retour. Lors du match aller contre le Panathinaïkos, les Néerlandais ont pris une longueur d’avance avant le retour en s’imposant 0-1.

Le Panathinaikos mal embarqué

Le Panathinaikos débute cette saison avec l’espoir de se qualifier à nouveau en Ligue Europa. Toutefois, les Grecs devront réaliser un exploit à l’extérieur après avoir perdu à domicile lors du match aller. La saison précédente, ils avaient terminé derniers de leur groupe dans une poule difficile et sont déterminés à améliorer leur performance. Leur campagne de qualifications a bien commencé, avec deux victoires convaincantes contre les Bulgares du Botev Plovdiv : une victoire 2-1 à l’aller et un large succès 0-4 au retour.

L’Ajax compte sur ses jeunes joueurs, le Panathinaikos sans Nikas

L’Ajax dispose d’une équipe dotée d’une belle profondeur de banc, avec des joueurs de qualité tels que Van den Boomen et Bertrand Traoré, qui a évolué à Aston Villa, Lyon et Chelsea. Lors du match aller, c’est l’ancien international néerlandais et légende de l’Eredivisie, Berghuis, qui a offert la victoire à son équipe. Il y a également de jeunes talents dans cette équipe comme l’ancien joueur de Manchester City, Forbs, Hato, Taylor et Rensch. Le buteur Akpom et l’expérimenté Henderson (ex-Liverpool) font également partie de l’effectif. Cependant, le gardien Rulli, qui participait aux Jeux Olympiques, a quitté le club pour rejoindre l’OM. À ces absences s’ajoutent le blessé de longue durée Avila et Rasmussen, moins décisif ces derniers temps. Du côté du Panathinaikos, le club devra se passer de Vaggianadis ainsi que de la nouvelle recrue Nikas. Lors du tour précédent, des joueurs comme Sporar et Tete ont été vus sur le banc. L’équipe s’appuie notamment sur Djuricic, ancien de Sassuolo, Bakasetas, qui a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives en 15 matchs la saison dernière, ainsi que sur Jeremejeff, auteur de buts lors des deux manches contre les Bulgares.

Les compositions probables pour ce Ajax – Panathinaikos :

Ajax : Pasveer – Hato, Baas, Sutalo, Rensch – Taylor, Henderson, Fitz-Jim – Forbs, Akpom, Berghuis.

Panathinaikos : Drągowski – Mladenovic, Jedvaj, Ingason, Kotsiras – Arao, Gnezda Cerin – Djuricic, Bakasetas, Mancini – Jeremejeff.

L’Ajax punit le Panathinaikos à domicile

Les deux équipes possèdent des forces offensives de premier plan. Lors du match aller, l’Ajax avait démontré sa supériorité en l’emportant sur le plus petit des scores, et reste le favori pour cette confrontation. Toutefois, le Panathinaïkos a encore la capacité de renverser la situation et de marquer à Amsterdam. De leur côté, les Néerlandais chercheront sans doute à exploiter les espaces laissés par leurs adversaires pour sceller leur qualification à domicile.

Pronostic Panathinaïkos Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa