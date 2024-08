Pronostic Panathinaïkos Ajax Amsterdam : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax résiste au Panathinaikos

Le Panathinaikos a terminé son championnat national en 4e place mais s’est rattrapé en Coupe de Grèce où il a dominé Aris (1-0). Obligé de disputer les tours préliminaires de l’Europa League, la formation grecque a parfaitement débuté en surclassant les Bulgares du Botev Plovdiv (5-2). Ce second tour s’annonce en revanche nettement plus compliqué face à une formation de l’Ajax habituée à disputer des rencontres européennes. En terme d’effectif, le Pana compte de très bons éléments à l’image des internationaux slovènes Sporar et Verbic, mais aussi l’ancien lyonnais Tete ou l’excellent Bakasetas.

En face, l’Ajax a connu un exercice très compliqué l’an passé mais est parvenu à limiter la casse en fin de saison pour accrocher une place européenne. Pour repartir sur de bonnes bases, les dirigeants ont misé sur un nouveau technicien, l’italien Farioli, auteur d’un bon exercice à Nice. Le coach a pour première mission de qualifier son équipe pour l’Europa League. Pour son entrée en lice, l’Ajax a eu du mal face à Vojvodina avec un court succès obtenu à l’aller (1-0) en fin de match. En revanche, la formation batave a affiché sa large supériorité au retour face aux Serbes (1-3). Arrivé en cours de saison dernière, Jordan Henderson apporte toute son expérience dans un groupe de jeunes dans lequel on retrouve les Taylor, Hato, ou Rensch. A leurs côtés, on retrouve également Berghuis, l’ancien Toulousain van den Boomen ou l’ex-Lyonnais Bertrand Traoré. Ayant bien démarré sa saison, l’Ajax semble en mesure de ramener un résultat du Panathinaikos.

