Un tirage difficile pour Lens en Ligue Europa Conférence

Du costaud pour la rentrée.

En accrochant la 7e place au classement la saison dernière, le RC Lens a gagné le droit de retrouver les joies de la Coupe d’Europe, avec un barrage dès le mois d’août pour accéder à la phase de classement de la Ligue Europa Conférence (nouvelle formule oblige). Le tirage, qui a eu lieu ce lundi, n’a pas été très heureux pour les Nordistes : ils devront se coltiner soit l’Ajax, soit le Panathinaïkos pour être européens à l’automne.

Les deux équipes en question doivent se jouer à l’occasion d’un tour préliminaire de Ligue Europa, et ce sera le perdant qui basculera en C4 pour se retrouver face aux Sang et Or. L’Ajax de Francesco Farioli ou le Pana, qui avait fait tomber l’OM l’été dernier, mais qui avait aussi perdu deux fois contre Rennes lors de la phase de poules de C3, pour les hommes de Will Still. Le match aller se tiendra à Bollaert, le 22 août, et le retour sept jours plus tard, le 29 août. Un premier gros frisson, et pas le dernier, espérons-le.

