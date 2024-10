Pronostic Bosnie Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne en patronne en Bosnie

Lors de la dernière édition, la Bosnie a réussi à remporter son groupe de Ligue des nations devant la Roumanie, la Finlande et le Monténégro et a donc été promue au plus haut rang. La différence d’échelon s’est fait immédiatement ressentir, puisque les Bosniens ont subi une lourde défaite d’entrée face aux Pays-Bas (5-2). En revanche, la Bosnie a limité la casse lors du second match en Hongrie (0-0). Lors de ce rassemblement, la sélection dirigée par Sergej Barbarez compte sur le soutien de son public pour prendre des points. Sur une mauvaise pente, les partenaires d’Edin Džeko restent sur une terrible série de 7 défaites pour un nul à l’orée de recevoir l’une des meilleures sélections européennes, l’Allemagne. Pour accompagner le joueur du Fenerbahçe, on retrouve l’ancien marseillais Kolašinac, le milieu de l’Ajax Tahirović et en attaque aux côtés de Džeko, l’excellent Demirović, arrivé à Stuttgart cet été.

En face, l’Allemagne semble être sur la bonne voie depuis que Nagelsmann a repris les rênes de la sélection. En effet, lors de l’Euro qu’il a organisé, le Nationalelf a montré un visage très intéressant s’inclinant seulement en quarts de finale face au futur vainqueur, l’Espagne. Pour sa reprise en Ligue des nations, l’Allemagne s’est fait plaisir en accrochant une large victoire contre la Hongrie (5-0) avant d’aller chercher un nul dans le choc face aux Pays-Bas (2-2). Depuis l’Euro, plusieurs cadres ont pris leur retraite à l’image de Kroos, Gündoğan, Neuer ou Müller, laissant place aux pépites allemandes. Parmi elles, on peut compter sur Florian Wirtz, étincelant avec le Bayer Leverkusen mais aussi le jeune milieu du Bayern Pavlović qui avait raté l’Euro sur un forfait de dernière minute. À noter que Jamal Musiala, blessé, est absent, tout comme Kai Havertz auteur d’une superbe entame de saison avec Arsenal ou encore le buteur en série Fullkruk (14 buts en 22 sél). Ainsi, Undav est attendu pour démarrer en pointe, lui qui avait marqué face aux Pays-Bas et qui a très bien démarré avec Stuttgart (6 buts toutes compétitions confondues). En regain de forme, l’Allemagne devrait faire le taf en Bosnie.

