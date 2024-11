Pronostic Allemagne Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Allemagne dans la continuité face à la Bosnie

L’Allemagne semble de retour sur la bonne voie depuis que Nagelsmann a repris les rênes de la sélection. En effet, le Nationalelf a affiché un visage intéressant lors du dernier Euro, s’inclinant seulement en quart face au futur vainqueur, l’Espagne. Sur cette dynamique, la sélection allemande a étrillé la Hongrie (5-0) lors de la première journée de cette Ligue des nations. Ensuite dans le choc contre les Pays-Bas, les 2 sélections ont partagé les points au terme d’une rencontre spectaculaire (2-2). Lors du match en aller en Bosnie, la bande de Nagelsmann s’en était remise à Undav, auteur d’un doublé (1-2). Finalement, les partenaires de Kimmich avaient pris une sérieuse option sur la qualif en dominant les Pays-Bas lors du match retour grâce à un néophyte Leweling. Avec 10 points et 5 de plus que son premier adversaire, l’Allemagne semble bien partie pour disputer le Final 4 de la LDN. Un succès ce samedi permettrait au Nationalelf d’obtenir son ticket. Nagelsmann retrouve pour ce rassemblement sa pépite Musiala et Havertz, qui avait beaucoup marqué à l’Euro et qui épauleront Wirtz, Sané, Gnabry ou Kimmich.

En face, la Bosnie Herzégovine avait réussi à être promue en Ligue A de cette Ligue des nations mais se rend compte de l’écart de niveau avec les meilleures sélections. En effet, après 4 journées, la sélection dirigée par Barbarez ne compte qu’un seul point pris en Hongrie (0-0). Battue largement aux Pays-Bas (5-2) et sur sa pelouse face à l’Allemagne (1-2), la sélection bosniaque a subi une nouvelle désillusion lors du match retour contre la Hongrie (0-2). Depuis la retraite internationale de Pjanić, la responsabilité du jeu de la Bosnie repose sur Edin Džeko, qui peut tout de même compter sur le soutien de Demirović, auteur d’une très bonne saison en Bundesliga. En plein renouveau, l’Allemagne ne devrait pas connaître de problème à domicile pour dominer la Bosnie avec Havertz toujours aussi précis à la finition.

