L’Allemagne écrabouille la Bosnie

Allemagne 7-0 Bosnie

Buts : Musiala (2e), Kleindienst (23e et 79e), Havertz (37e), Wirtz (50e et 57e) et Sané (66e)

Trois buts marqués en première période, quatre en seconde.

Et zéro encaissé, évidemment : à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des nations, l’Allemagne a signé un perfect contre la Bosnie. Largement supérieurs et hyper dominateurs, les locaux ont ouvert le score dès la deuxième minute : sur un centre du capitaine Joshua Kimmich, la tête de Jamal Musiala a inscrit la première réalisation de la partie. Malgré les arrêts de Nikola Vasilj ou les (rares) occasions adverses (Nail Omerovic, Armin Gigovic), les favoris ont ensuite pris le large via une frappe déviée de Tim Kleindienst et grâce à un Kai Havertz bien servi par Florian Wirtz.

Wirtz passeur, puis double buteur

Puis, la Nationalmannschaft a remis ça après la pause : le même Wirtz s’est offert un doublé express (dont un coup franc magnifique), avant que Leroy Sané ne profite d’une faute de main du gardien visiteur pour enfoncer le clou. Enfin, Antonio Rüdiger a envoyé un caviar pour Kleindienst qui ne s’est pas fait prier au moment de coller le septième pion. De quoi faire plaisir à Julian Nagelsmann, son sélectionneur innovant, qui avait déjà qualifié son équipe en quarts de finale de la compétition et qui compte visiblement aller au bout de l’épreuve.

Le premier du groupe contre le dernier, logique respectée.

Julian Nagelsmann, le temps de l’expérimentation