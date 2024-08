Troisième tour préliminaire C3 et C4 : Lens hérite du Panathinaïkós, élimination surprise pour l’AEK Athènes

Les vrais fans de football européen étaient devant leur TV ce jeudi.

Les matchs retour du troisième tour de qualification pour la Ligue Europa et la Ligue Conférence de l’UEFA prenaient place dans la soirée. La rencontre la plus folle a eu lieu en C3 entre l’Ajax et le Panathinaïkós, avec une victoire au bout de 34 tirs au but des Néerlandais (0-1, 13-12). Le Pana, éliminé, est reversé en barrages de Ligue Conférence de l’UEFA et sera le futur adversaire du RC Lens. Parmi les autres affiches de qualification en C3, le Sporting Braga est venu à bout de Servette (1-2, après un 0-0 à l’aller), le Rapid Vienne a battu une seconde fois Trabzonspor (2-0, 3-0 au cumulé) tandis que Lugano a arraché la qualification en prolongation face au Partizan Belgrade (2-2, 3-2 au cumulé).

Du côté de la C4, on a aussi eu droit à des tirs au but folklorique. Les Azéris du Zira FK se sont en effet imposés face aux Croates du NK Osijek au terme d’une séance d’un très faible niveau, avec seulement trois tentatives converties sur dix (2-2, 2-1). Pour le reste, on peut notamment noter l’élimination surprise de l’AEK Athènes face aux Arméniens du FC Noah (victoire 0-1, mais défaite 3-2 au cumulé) ou encore la victoire de La Gantoise en prolongation face à Silkeborg (3-2, 5-4 au cumulé).

I think this was the worst penalty shootout I have watched in a long time. 🚨pic.twitter.com/L3076crFGb — 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 15, 2024

Vivement la phase de poules quand même.

