L’Italie championne d’Europe !

Il n’y a eu aucun suspense, ou presque.

En finale de l’Euro U17, l’Italie a largement dominé le Portugal et s’est donc facilement adjugé le titre au bout d’une compétition dans laquelle la France n’a pas brillé. Les vainqueurs de l’épreuve se sont imposés sur le score de 3-0, et menaient déjà de deux buts à la mi-temps.

Francesco Camarda is the two-goal hero as Italy become #U17EURO champions for the first time 🏅 pic.twitter.com/qmJschvXvM

— UEFA U17 EURO (@UEFAUnder21) June 5, 2024