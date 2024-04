L’atout qui donne aux Bleus une chance supplémentaire de gagner l’Euro

On ne sait décidément plus quoi inventer avec les datas.

Une analyse menée par le site de paris britannique No-Deposit Casino Bonus Guide a examiné les chances de victoire pour le prochain Euro selon les maillots, shorts et chaussettes des différentes sélections. Les seize éditions du championnat d’Europe ont en effet été passées en revue pour établir un score et un classement des différentes couleurs selon leur présence en finale et leur taux de victoire.

Ainsi, c’est le bleu qui affiche le plus haut taux de succès, ayant été porté à treize reprises en finale pour huit victoires. Un signe qui promet à la France, mais aussi à l’Italie ou à l’Écosse, de vivre un bien bel Euro cet été. En deuxième position vient le rouge, arboré seize fois en finale pour huit victoires. Le blanc, troisième du classement, est la couleur qui a été la plus associée à la victoire en finale, avec neuf succès, mais aussi à la plus de défaites, avec douze revers. Concernant le coloris qui porte le plus la poisse, c’est le jaune qui affiche le plus mauvais ratio. Il n’a été porté qu’à une seule reprise en finale lors de l’Euro 1980, où la Belgique portait des chaussettes jaunes lors de sa défaite face à la RFA.

C’est donc pour ça que le Brésil n’a jamais été champion d’Europe ?

Samir Nasri va rechausser les crampons