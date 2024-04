Zinchenko prêt à se battre pour l'Ukraine en cas d'appel

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, Oleksandr Zinchenko a toujours exprimé avec virulence son aversion envers le régime de Vladimir Poutine. Le joueur d’Arsenal a notamment publiquement souhaité la mort du dirigeant et expliqué ne plus vouloir serrer la main des Russes et Biélorusses. Dans un entretien accordé à BBC Newsnight cette semaine, il lui a été demandé s’il était prêt à se battre en cas d’appel au front. La réponse du Gunner a été sans équivoque : « Je pense que c’est une réponse claire. J’irais [me battre]. Honnêtement, ce serait très difficile d’accepter, mais c’est ainsi. Nous ne pouvons pas abandonner. » Le latéral a aussi raconté avoir d’anciens amis actuellement en première ligne. « C’est dur de se dire que jusqu’à récemment, nous étions dans la même école, jouions sur les mêmes terrains de jeu ou de football, et qu’aujourd’hui, ils doivent défendre notre pays. »

Zinchenko a aussi expliqué ne plus être en contact avec ses amis ou anciens coéquipiers d’origine russe. « Depuis l’invasion, très peu m’ont envoyé des messages, et je ne peux pas les blâmer parce que ce n’est pas de leur faute, a-t-il déclaré. Je ne peux pas leur dire : « Les gars, participez aux manifestations à l’extérieur et à toutes ces choses », parce que je sais qu’ils peuvent être mis en prison. » En plus de s’exprimer régulièrement sur le sujet sur ses réseaux sociaux, Zinchenko soutient aussi financièrement son pays, ayant fait don de plus d’un million d’euros aux Ukrainiens vivant sur place.

Zinchenko ne serrera plus la main des Russes ou Biélorusses