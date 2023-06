Zinchenko ne serrera plus la main des Russes ou Biélorusses

Dans une interview au journaliste anglais Piers Morgan diffusée ce mercredi soir, Oleksandr Zinchenko a déclaré qu’il ne serrerait plus la main aux Russes et aux Biélorusses. « Il n’y a plus aucune chance que je serre la main d’un Russe. Je dois être honnête, je n’accepterai jamais leur réaction », a-t-il affirmé. Le joueur d’Arsenal les accuse de complicité : « Vous pouvez vous dire qu’ils ne font rien contre nous. Mais si, ils sont complices. Comment ? Parce qu’ils ne réagissent pas. Si personne ne veut parler parce qu’il a peur, alors je suis désolé. Désolé. Ne nous appelez plus jamais frères comme vous l’avez fait dans le passé. Plus jamais. »

My full extraordinary interview with Ukraine & Arsenal football star Oleksandr Zinchenko is now available on our @PiersUncensored YouTube channel. Link here: https://t.co/893YfA01Uf — Piers Morgan (@piersmorgan) June 14, 2023

Zinchenko a également exprimé son souhait de voir les athlètes russes et biélorusses exclus des compétitions sportives. « Je fais partie des Ukrainiens qui n’aiment pas les voir au plus haut niveau, dans n’importe quel sport. Bien sûr, ils ne devraient pas être autorisés à concourir. Pourquoi ? Combien de bombes et de roquettes ont été envoyées depuis la Biélorussie ? », a-t-il lancé. Enfin, l’international ukrainien s’est dit prêt à aller au combat si le « dernier appel » avait lieu un jour : « Je ne me vois pas me cacher quelque part. » Zinchenko s’est rendu en Ukraine récemment, pour la première fois depuis le début du conflit, et a pu constater lui-même l’horreur de la guerre. Il se mobilise d’ailleurs aux côtés d’Andriy Shevchenko pour aider son pays à distance. Cet été, un match solidaire baptisé Game4Ukraine sera organisé à Stamford Bridge. Les fonds récoltés seront dédiés à la reconstruction en Ukraine.

