Pronostic Suisse Biélorussie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Suisse prend le large en battant la Biélorussie

Toujours invaincue et en tête de son groupe, la Suisse pourrait bien prendre le large et quasiment assurer sa qualification. Même avec un match en moins (puisqu’elle devait affronter Israël jeudi, mais le match a été reporté au vu de la situation tragique actuelle), la Nati avait démarré la précédente trêve par un nul au Kosovo (2-2), avant de gagner contre Andorre (3-0). Les joueurs de Ligue 1 Embolo (Monaco, 13 buts en 63 sél), Rieder (Rennes, 4 sél) et les défenseurs Cömert (Nantes, 12 capes) et Lotomba (Nice, 7 sél) ne sont pas présents pour ce rassemblement par choix du sélectionneur ou pour des blessures. Pas de Seferovic (25 réalisations en 93 sél) non plus, lui qui est parti comme bon nombre de joueurs pour le Moyen-Orient. À noter les présences du capitaine Xhaka (Leverkusen, 14 buts en 117 sél), du Monégasque Zakaria (50 sél) ou encore de l’ancien Lyonnais Shaqiri (Chicago Fire, 116 sél). En attaque, plusieurs joueurs intéressants ont été choisis, à commencer par Itten (Young Boys), Vargas (5 buts en 37 sél), Okafor (AC Milan, 16 capes) et le jeune crack Amdouni (5 buts en 6 matchs dans ces éliminatoires). Du choix aussi dans les cages, avec le Lorientais Mvogo (5 sél), remplaçant de la légende Sommer (Inter, 84 sél).

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Contrairement à son adversaire du soir, la Biélorussie est déjà quasiment condamnée et à moins d’un miracle, elle ne disputera pas le prochain Euro. La sélection s’est montrée peu inspirée sur ses 3 derniers matchs, durant lesquels elle n’a inscrit aucun but : 0-0 contre la Roumanie jeudi, 0-1 en Israël et 0-0 en Andorre. Présents lors du dernier rassemblement, les milieux Klimovich, Bykov, Kavalyow et Selyava et les buteurs Savistky (7 buts en 28 sélections) et Lisakovich (5 buts en 21 sélections) n’ont pas été convoqués pour ces rencontres. Mais le sélectionneur pourra compter sur son meilleur buteur dans ces éliminatoires, Ebong (Astana, 4 buts en 31 sél). Les importants Polyakov (Hapoel Haïfa, 58 sél), Politevich (39 sél) et l’attaquant Savitsky (7 buts en 28 apparitions en sélection) devraient être alignés. Sans surprise, la Suisse ne devrait avoir aucun mal pour se défaire de Biélorusses en cruel manque d’inspiration. Le jeune prometteur Amdouni (Burnley) est le meilleur buteur de cette sélection durant ces éliminatoires (5 buts) et pourrait à nouveau frapper ce soir contre une équipe bien plus faible.

► Le pari « Suisse gagne de 3 buts d’écart minimum » est coté à 1,67 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 234€ (334€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Amdouni Buteur » est coté à 1,68 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Suisse – Biélorussie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Suisse Biélorussie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

La Suisse torpille la Biélorussie