Arteta a la tête bien pleine.

À la suite du troisième match sans victoire des Gunners en Premier League, battus à Newcastle ce samedi, Mikel Arteta s’est montré transparent au possible, en conférence de presse après la rencontre. « Je suis très frustré, nous méritons de perdre aujourd’hui. Nous avons été entraînés dans le match que Newcastle voulait et non dans celui que nous voulions. Mais il faut être à son meilleur niveau à chaque match pour avoir une chance de gagner. Après 10 matchs, nous n’allons pas trouver la solution maintenant. Il ne s’agit pas de gagner le titre, mais de donner notre meilleure version chaque semaine. Nous devons rectifier le tir mercredi. »

Mercredi donc, face à l’Inter en Ligue des champions, une grosse affiche qu’Arteta aimerait transformer en bol d’air pour les siens. Relégués à sept points de Liverpool en championnat, peut-être que c’est en Europe – où Arsenal est pour l’heure invaincu – que les Gunners trouveront leur salut.

