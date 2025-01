Newcastle fait tomber Arsenal en demi-finale aller de League Cup

Buts : Isak (37e) & Gordon (51e) pour Newcastle

Quatorze ans.

C’est le temps qu’a attendu Newcastle pour de nouveau s’imposer sur la pelouse d’Arsenal. Le dernier succès des Magpies à l’Emirates datait du 7 novembre 2010 (0-1), et ce mardi, après treize rencontres de disette, ils ont mis fin à cette malédiction en s’imposant en demi-finale aller de Coupe de la Ligue face à l’actuel deuxième du championnat.

50 – Alexander Isak has scored 50 goals for Newcastle United in all competitions, while since his debut in August 2022, only Erling Haaland (105) and Mohamed Salah (73) have scored more goals in all competitions among Premier League players. Great. pic.twitter.com/9HYRmCYFoF

— OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2025