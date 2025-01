Pronostic Arsenal Newcastle : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aller de League Cup

Arsenal prend une option face à Newcastle

Les demi-finales de la Carabao Cup nous offrent deux très belles affiches avec cet Arsenal – Newcastle mardi et également Tottenham – Liverpool. Les Gunners ont retrouvé de leur superbe sous la houlette de Mikel Arteta, mais cherchent un titre depuis 2020. Pour atteindre le dernier carré de cette Carabao, le club londonien a pris le dessus sur Bolton, Preston et Crystal Palace. Lors de ces différents tours, Arteta avait aligné des équipes remaniées comme c’est souvent le cas en Carabao Cup. Déterminé à remporter un trophée, le coach espagnol pourrait aligner une équipe compétitive face à Newcastle. Malade et absent face à Brentford (victoire3-1) et Brighton (1-1), Havertz est attendu pour ce match. Remplaçant face aux Seagulls, Ødegaard devrait retrouver le XI et le capitanat face aux Magpies, tout comme Timber qui a purgé sa suspension. En revanche, les Saka, White, Sterling et Tomiyasu sont blessés. Dans cette seconde partie de saison décisive, Arsenal veut monter en puissance pour tenter de combler son retard sur Liverpool mais aussi accrocher un titre. Souvent impériale à domicile, la bande d’Arteta compte sur le soutien de ses fans pour prendre une bonne option sur la qualification. Depuis la saison 2001-2002, Arsenal s’est seulement incliné une fois à domicile face à Newcastle (en 2010).

