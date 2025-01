Selon Mikel Arteta, le responsable de la défaite face à Newcastle est le ballon

Une excuse de cour de récré.

Arsenal a beau avoir dominé Newcastle de la tête et des épaules, les Gunners sont repartis avec une défaite frustrante (0-2) en demi-finales allers de la League Cup. Une soirée où les statistiques parlaient en leur faveur : 23 tirs, 3,09 xG et 70 % de possession, mais où l’efficacité des Magpies a fait la différence.

Pour Mikel Arteta, ce revers est aussi à mettre sur le compte du ballon de la rencontre. « Ce ballon vole beaucoup, c’est très différent de celui de la Premier League », a déclaré le technicien espagnol, en référence au cuir signé Puma, équipementier de la League Cup, qui remplace le traditionnel Nike du championnat anglais. « Quand vous le touchez, la prise est différente. On doit s’y adapter. Mais c’est la réalité de notre monde, il faut avancer. »

🗣️ Mikel Arteta on the ball used in the Carabao Cup: “It's just different, very different to a Premier League ball and you have to adapt to that because it flies differently…” ⚽️pic.twitter.com/NZLIVjdzLj

— DailyAFC (@DailyAFC) January 7, 2025