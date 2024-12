Newcastle se défoule sur Manchester United

Manchester United 0-2 Newcastle

Buts : Isak (4e) et Joelinton (19e) pour les Magpies

Officiel : Manchester United fait de la peine.

La 32e minute, c’est ce que l’on retiendra de ce duel entre Manchester United et Newcastle. Circonspect, Joshua Zirkzee quitte la pelouse d’Old Trafford avant même la mi-temps, remplacé par Kobbie Mainoo. Décision de Rúben Amorim, en manque d’inspiration, voire de réflexion pour sortir ses joueurs de la panade. Car oui, avant cette 32e minute, MU avait déjà coulé contre les Magpies (0-2). Des buts similaires, signés Alexander Isak de la tête, sur un centre de Bruno Guimarães (4e) puis Joelinton – de l’épaule le concernant – sur le service d’Anthony Gordon (19e). Deux pions en 20 minutes afin de mettre les Red Devils sous l’eau, eux qui sont en asphyxie depuis le début de saison.

Les locaux auraient pourtant pu (ou dû) revenir dans la partie avec Casemiro, mais le Brésilien, complètement démarqué dans la surface, a manqué de précision et de lucidité au moment d’enrouler ce ballon pourtant bien donné par Mainoo. Le second acte ne ressemblera qu’à une simple rencontre de handball, les deux formations faisant tourner le cuir pour vainement tenter de marquer d’un côté et faire tourner la montre de l’autre. Newcastle réintègre le top 5. Manchester United enchaîne une troisième défaite d’affilée en Premier League, quatre matchs sans gagner toutes compétitions confondues et ne goûtera donc pas à la victoire avant la fin de l’année.

Une ligne verte sera ouverte pour les supporters mancuniens. Parler soulage toujours.

Pronostic Manchester United Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League