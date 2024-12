Pronostic Manchester United Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

En forme, Newcastle enfonce United ?

Manchester United traverse une saison désastreuse, en grande difficulté sous la direction de Rúben Amorim, arrivé le mois dernier. Actuellement 14es de Premier League avec seulement 22 points en 18 journées, les Red Devils restent sur une série alarmante de quatre défaites en cinq matchs, contre Arsenal, Nottingham Forest, Bournemouth, et Wolverhampton. L’équipe souffre également de nombreuses absences : Luke Shaw, Mount, Lindelöf, et potentiellement Rashford. Bruno Fernandes et Ugarte sont suspendus, tandis qu’Hojlund et Zirkzee, peu convaincants jusqu’ici, luttent pour occuper le poste de numéro 9. En face, Newcastle, en pleine forme, pourrait profiter de cette situation pour enfoncer encore un peu plus un Manchester United en perdition.

Newcastle, actuellement 7e, cherche à remonter au classement après une première moitié de saison décevante. Malgré une série de quatre matchs sans victoire, ponctuée par une lourde défaite contre Brentford (4-2), les Magpies ont redressé la barre de manière impressionnante. Ils se sont imposés largement face à Leicester (4-0), Ipswich Town (0-4), et récemment contre une solide équipe d’Aston Villa (3-0), retrouvant ainsi la 5e place. Cependant, l’équipe est diminuée par plusieurs absences, notamment celle du gardien Pope, ainsi que de Wilson, Krafth, et Lascelles. Les participations de Botman, Livramento et Trippier restent incertaines. Mais Newcastle peut compter sur son attaquant vedette Alexander Isak, en grande forme avec déjà 11 buts en Premier League cette saison, un atout majeur pour poursuivre leur remontée.

