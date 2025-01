West Ham vire officiellement Julen Lopetegui

L’amour dure six mois.

L’histoire entre Julen Lopetegui et West Ham aura été courte. Arrivé en mai dernier pour insuffler un vent de fraîcheur offensive à des Hammers habitués à jouer la sécurité sous David Moyes, l’Espagnol a été remercié par la direction du club. Avec une 14e place en Premier League après 20 journées et une déculottée 4-1 infligée par un Manchester City faiblard pour clôturer son mandat, Lopetegui quitte Londres par la petite porte.

Graham Potter pour le remplacer ?

« La première moitié de la saison 2024-2025 n’a pas été en phase avec les ambitions du club, et le club a donc pris des mesures en adéquation avec ses objectifs », a expliqué West Ham dans un communiqué bien léché, tout en saluant le travail du coach de 58 ans et de son staff. Bilan : 22 matchs, des valises face aux gros (9 buts encaissés sur les deux derniers matchs de championnat contre Liverpool et City) et une sortie prématurée en League Cup (5-1 contre Liverpool en septembre).

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club. — West Ham United (@WestHam) January 8, 2025

À peine installé sur le banc londonien, Lopetegui rejoint déjà la liste des entraîneurs limogés cette saison, devenant le cinquième de la classe Premier League à se faire débarquer. Les rumeurs britanniques s’emballent déjà : Graham Potter serait en pole position pour prendre les commandes. L’ancien coach de Chelsea et Brighton pourrait débarquer à temps pour le troisième tour de FA Cup face à Aston Villa vendredi. Après la stabilité sous Moyes, West Ham pensait trouver en Lopetegui l’homme capable de faire évoluer son style de jeu morne.

La révolution attendra.

