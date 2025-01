Le poste de Lopetegui à West Ham ne tient plus qu'à un fil

Lopetegui, six mois et puis s’en va ?

Comme annoncé ce mercredi par The Athletic, West Ham United a reporté la conférence de presse de Julen Lopetegui. Le technicien espagnol prendra tout de même en charge l’entraînement du jour, prévu dans la matinée, dans la perspective du match de FA Cup contre Aston villa ce vendredi. L’ex-sélectionneur de l’Espagne est sur la sellette depuis plusieurs jours maintenant, et il pourrait ne pas finir la semaine en cas de mauvaise performance en coupe.

Une première partie de saison plus que compliquée

Malgré un mercato estival ambitieux avec les arrivées de Summerville, Kilman, Todibo, Füllkrug, Wan-Bissaka, Carlos Soler ou du jeune espoir Luis Guilherme pour un total de presque 150 millions dépensés, les Londoniens réalisent une saison plus que décevante. Les Hammers sont actuellement 14e de Première League après 20 journées, à seulement sept points de la zone de relégation. Déjà neuf défaites en championnat et autant de buts encaissés sur les deux derniers matchs – face à Liverpool et Manchester City certes – ont poussés leurs supporters à chanter « Tu seras viré dans la matinée » à l’intention de l’Espagnol lors de la défaite face aux Skyblues, comme ils l’avaient fait contre Leicester début décembre. Une élimination contre Aston Villa vendredi scellerait tous les espoirs d’une saison sauvée et très probablement l’avenir de Lopetegui dans l’Est de Londres.

“SACKED IN THE MORNING…” sing the West Ham fans to manager Julen Lopetegui at Leicester tonight! They’ve had enough! #WHUFC pic.twitter.com/K13rd9D7Kk — Football Away Days (@FBAwayDays) December 3, 2024

L’Angleterre ne semble pas réussir à Lopetegui, lui qui avait quitté Wolverhampton six jours avant le début de saison en 2023 pour des divergences avec la direction.

