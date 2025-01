Bournemouth privé de son buteur pour plusieurs semaines

Les Cherries dans le cake.

Invaincus en championnat depuis 2023, les hommes d’Andoni Iraola réalisent une belle saison jusqu’ici. Septième du championnat à seulement 3 points de la 4e place qualificative en Ligue des champions, Bournemouth veut jouer les trouble-fêtes. Malheureusement, Evanilson, numéro 9 titulaire depuis le début de saison, a subi une fracture du métatarse à la suite du match contre Everton samedi dernier, comme l’a annoncé son club à travers un communiqué ce mardi. Cette blessure requiert une opération qui devrait l’éloigner des terrains pendant un certain temps.

Evanilson, plus qu’un buteur pour Bournemouth

Deuxième meilleur buteur ex aequo de son club en Première League avec cinq buts, Evanilson est une pièce majeure de l’arsenal offensif des Rouge et Noir. Néanmoins, c’est sa générosité, son volume de jeu, son pressing constant et sa dépense d’énergie qui manqueront le plus à son équipe. Le Brésilien de 25 ans a conquis le cœur de ses supporters en ne comptant pas ses efforts, et en donnant tout sur le terrain : des qualités plus que valorisées en Angleterre. Sa période d’indisponibilité n’est pas encore précisée, mais il serait surprenant de le revoir avant au moins le mois de mars au vu de la gravité de sa blessure. Cela permettra à l’attaquant turc Enes Ünal, recrue estivale, d’obtenir davantage de temps de jeu.

La fracture du métatarse, cauchemar pour tout footballeur.

