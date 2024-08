Le gardien le plus cher de l'histoire arrive à Bournemouth

Le dégraissage commence enfin à Chelsea.

Après une année de prêt du côté du Real Madrid pour combler la blessure de Thibaut Courtois, Kepa Arrizabagala est revenu à Chelsea cet été, où il a été prolongé jusqu’en 2026. Mais face à la concurrence de Sanchez, bien installé au poste depuis la saison dernière et avec la présence de six gardiens dans l’effectif londonien, les Blues ont décidé de laisser le portier espagnol aller voir ailleurs.

Celui qui n’était pas de l’aventure à l’Euro en juin dernier a été prêté un an, sans option d’achat, à Bournemouth, 12e de Premier League la saison passée et qui a lancé son nouvel exercice par deux matchs nuls. Un deuxième prêt pour le gardien le plus cher de l’histoire, qui était arrivé à Chelsea à l’été 2018 contre un chèque de 80 millions d’euros.

We're delighted to sign @kepa_46 on a season-long loan 🍒 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 29, 2024

Du Bernabéu au Vitality Stadium.

