Pronostic Bournemouth West Ham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Bournemouth inspiré face à West Ham

Sans faire trop de bruit, Bournemouth réalise une superbe entame d’exercice en Premier League. À l’orée de cette journée, les Cherries se retrouvent dans la première moitié de tableau à la 8e place devant des formations comme Tottenham ou Manchester United. Bournemouth reste sur 3 succès consécutifs avec des victoires obtenues contre Wolverhampton (2-4), Tottenham (1-0) et le week-end dernier à Ipswich (1-2). Menés sur la pelouse du promu, les hommes d’Iraola ont renversé les Tractor Boys lors des dernières minutes grâce à l’entrée décisive de l’ancien ailier lorientais Ouattara, passeur puis buteur au bout du temps additionnel. En pointe, c’est l’ancien avant-centre de Porto Evanilson qui est en principe aligné. Ce lundi, les Cherries ont l’opportunité d’enchaîner face à une équipe de West Ham pas au mieux.

En face, West Ham avait brillé il y a 18 mois en remportant la Ligue Conférence mais sort d’un exercice plus décevant. Pour repartir sur de nouvelles bases, le club londonien a misé sur Lopetegui. L’ancien entraîneur du FC Séville connaît une entame compliquée avec les Hammers. Humilié à domicile par Arsenal (2-4) puis sur la pelouse de Leicester (3-1), West Ham s’est repris lors de la dernière journée, dans une rencontre importante face à Wolverhampton (2-1) avec Bowen décisif (buteur + passeur). Ce succès a permis aux Hammers de prendre plusieurs longueurs d’avance sur la zone de relégation, puisque les Londoniens comptent à l’orée de cette journée, 9 points de plus qu’Ipswich qui est le premier relégable. Impressionnant depuis plusieurs semaines, Bournemouth semble en mesure de remporter une 4e victoire de rang et se rapprocher des places européennes.

