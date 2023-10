Porto la fait à l’envers à l’Antwerp

Royal Antwerp 1-4 FC Porto

Buts : Yusuf (37e) pour The Great Old // Evanilson (46e, 69e,84e) et Eustaquio (54e) pour les Dragons

Se remettre la tête à l’endroit.

Dominés et même logiquement menés à la pause, les hommes de Sergio Conceição ont complètement renversé cette troisième journée de la Ligue des champions jusqu’à s’imposer sur la pelouse du Royal Antwerp (1-4). Les deux buts en six minutes au retour des vestiaires, puis le break un petit quart d’heure plus tard, permettent au FC Porto de prendre la deuxième place du groupe avec six points, juste derrière le FC Barcelone, seul devant avec neuf unités. La bulle pour l’écurie belge, dernière de sa poule.

46e, 54e et 69e. Trois buts. Allez savoir ce que l’ancien entraîneur du FC Nantes Conceição a dit à ses joueurs à la pause, mais le retour des siens à Bosuil a été fracassant. Parfaitement servi dans la surface de réparation par un Mehdi Taremi jusque-là fantomatique, Evanilson a remis les deux équipes à égalité d’un plat du pied parfait (1-1, 46e). On change de côté, on change les hommes, et neuf minutes plus tard, voilà que João Mário s’amuse sur le flanc droit avant de libérer le ballon à Eustaquio, clinique (1-2, 54e). Complètement dans les vapes, les soldats de Mark van Bommel vont continuer de subir les assauts portugais pendant longtemps. Jusqu’au troisième but signé Evanilson (1-3, 69e), au bout d’une contre-attaque bien huilée. Et au quatrième, encore venu du pied droit de l’attaquant du Brésilien et d’un lob parfait (1-4, 84e). Bref, un retournement de situation dingue qui fait malheureusement oublier la bonne première période du champion de la Pro League, récompensée d’une belle réalisation de Yussuf peu avant la pause (1-0, 37e).

On appelle ça la faire à l’envers.

Royal Antwerp (4-1-4-1) : Butez – Bataille, Alderweireld, Coulibaly, De Laet (Wijndal, 60e) – Yusuf – Muja (Ejuke, 78e) , Vermeeren, Ekkelenkamp, Balikwisha (Valencia, 77e – puis remplacé par Kerk, 90e) – Janssen (Ilenikhena, 78e) . Entraîneur : Van Bommel.

Porto (4-4-2) : Costa – João Mario, Pepe, Carmo, Wendell (Evanlison, 44e) – Franco (Sanchez, 66e) , Eustaquio (Grujic, 82e), Varela (Nico, 83e) , Galeno – Taremi, Pepê (F.Conceição, 83e). Entraîneur : Sergio Conceição.

Pepe (Porto) marque l’histoire de la Ligue des champions