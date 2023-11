Pronostic Porto Anvers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Porto, la victoire de la qualif face à Anvers ?

Dans ce groupe, Porto est bien parti pour se qualifier en 8es puisqu’il compte 6 points, soit 3 de plus que le Shakhtar Donetsk, son premier poursuivant qui aura affronté le leader barcelonais juste avant. Pour commencer cette C1, les Dragoes sont allés s’imposer contre le Shakhtar (1-3). Ensuite, Porto a enregistré une courte défaite à domicile face au grand favori du groupe, le FC Barcelone (0-1). Finalement, les Portugais n’ont pas connu le moindre problème pour disposer d’Anvers à l’aller (1-4). Lors de cette rencontre, Porto est rentré au vestiaire avec un handicap d’un but, mais a renversé l’équipe belge par la suite avec un triplé d’Evanilson. Sur la scène nationale, les hommes de Conceiçao ne connaissent pas la même réussite, puisqu’ils se trouvent en 3e position avec 6 points de retard sur le Sporting. Le week-end dernier, Porto a subi une désillusion à domicile face à Estoril (0-1) dans un match marqué par un penalty manqué par Taremi, décidément moins dans son assiette cette saison.

Champion de Belgique en titre, Anvers rayonne beaucoup moins cette saison. En Ligue des champions, les partenaires d’Alderweireld connaissent une entame plus que laborieuse avec 3 défaites en autant de matchs. Lors de la 1re journée, Anvers a subi une déculottée contre le Barça (5-0) avant de s’incliner à deux reprises à domicile contre le Shakhtar (2-3) et Porto (1-4). Le seul espoir belge reste celui d’accrocher la 3e place des Ukrainiens, pour être reversé en C3. Sur la scène nationale, Anvers est déjà distancé, avec 11 points de retard sur l’Union saint-gilloise. Le week-end dernier, le club belge a réalisé une superbe entame face à Genk (3-2) avec 3 buts inscrits dans la première demi-heure grâce à un doublé de Balikwisha et une réalisation de Janssen. En déplacement, Antwerp a perdu 3 de ses 5 derniers matchs. Devant son public, Porto devrait prendre facilement le dessus sur Anvers et faire un pas vers les 8es de la C1.

