Pepe (Porto) marque l’histoire de la Ligue des champions

« Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toooooujours debout. »

Personne n’en doutait, mais Pepe continue de le faire savoir. Le vieux briscard enchaîne les performances dignes d’un jeune morfal de 20 balais sous les couleurs du FC Porto. Pas plus tard que ce mercredi soir, le capitaine des Dragons a rendu une copie parfaite sur la pelouse du Royal Antwerp (1-4) pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions. Dans le même temps, le vieux briscard est tout simplement entré dans l’histoire de la compétition.

À 40 ans et 241 jours, Pepe est devenu le joueur de champ le plus âgé de l’histoire à jouer un match de la coupe aux grandes oreilles. Il surpasse Alessandra Costacurta et David Weir – comptant tous deux 40 ans et 111 jours – qui détenaient le record. Essentiel dans le onze de Sérgio Conceição, le colosse portugais devrait continuer d’allonger ce record au fil de la saison. Pour rappel, Pepe est lié au club bleu et blanc jusqu’à l’été 2024.

On ouvre le débat : top 3 des meilleurs centraux all time ?

