L’incroyable ressemblance entre deux photos de Pepe prises à dix-huit ans d’intervalle

Pepe n’est pas éternel, il est juste bloqué dans Un jour sans fin.

Face à Arsenal ce mardi, le Portugais n’a pas pu empêcher la défaite des siens aux tirs au but (1-0, 4-2 t.a.b.). Le joueur de 41 ans disputait là son 120e match en Ligue des champions, faisant de lui le quatrième défenseur avec le plus de matchs dans la compétition derrière Sergio Ramos, Paolo Maldini et Gerard Piqué. Et en près de vingt ans de carrière en C1, le hasard a fait qu’exactement la même photo a été prise au même endroit et entre les mêmes équipes à dix-huit ans d’intervalle.

Un cliché de Leandro Trossard venant croiser sa frappe devant Pepe sur l’ouverture du score a été comparé sur les réseaux sociaux à une photo de Thierry Henry datant de 2006. On y voit l’attaquant français inscrivant lui aussi un but à l’Emirates Stadium au nez et à la barbe du défenseur. L’angle de la photo, la position des joueurs et même la couleur des maillots, jusqu’à ceux des gardiens, sont pratiquement les mêmes. Ce jour-là, Porto s’était incliné 2-0 face à Arsenal, avec des buts de Henry et Aliaksandr Hleb.

Guau, increíble esto. Foto de un Arsenal-Oporto de hace 16 años y foto de un Arsenal-Oporto el martes. Mismo enfoque del fotógrafo, mismo protagonista con Pepe, mismo tipo de gol. pic.twitter.com/E5MLVIcgsH — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 14, 2024

Qu’un spectateur présent exactement sur le même siège et dans le cadre se manifeste !