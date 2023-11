Porto assure l’essentiel face au Royal Antwerp

FC Porto 2-0 Royal Antwerp

Buts : Evanilson (32e) et Pepe (90e+2) pour les Dragons Expulsion : Ekkelenkamp (52e)

Service minimum.

Loin d’être séduisant, le FC Porto a tranquillement profité d’un penalty en première période et d’une tête de son capitaine en fin de match pour s’offrir Antwerp à la maison (2-0), deux petites semaines après avoir déjà remporté le match aller (1-4). Auteur d’un triplé en Belgique, Evanilson a aussi trouvé le chemin des filets ce mardi soir. Les soldats de Mark van Bommel, réduits à dix au retour des vestiaires, ont encaissé un second but en fin de partie. Les Dragons ont désormais autant de points que le FC Barcelone, battus plus tôt dans la soirée, en tête de ce groupe H.

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido 🔵⚪FC Porto 2-0 Royal Antwerp FC ⚽32' Evanilson ⚽91' Pepe#FCPRAFC #UCL pic.twitter.com/diH2z9eUZO — FC Porto (@FCPorto) November 7, 2023

Une poussette dans le dos sur Mehdi Taremi, un penalty sifflé puis transformé par l’attaquant brésilien (1-0, 32e), et puis plus rien. Enfin si, Evanilson aurait pu voir double, mais a vu le jeune Lammens s’interposer (73e) sur un duel au terme d’une contre-attaque. Quelques minutes plus tard, André Franco a complètement manqué sa reprise sur un service parfait de João Mario de la droite vers la gauche (76e). Entré en jeu à une demi-heure du coup de sifflet final, Francisco Conceição offre enfin le but du break à Pepe. Le vieux briscard, homme du match, claque un coup de casque imparable dans le temps additionnel (2-0, 90e+2).

Les Dragons peuvent se mettre à rêver à la première place. Le champion de Belgique reste dernier sans le moindre point.

Porto (4-4-2) : Costa – João Mario, Pepe, Carmo, Zaidu – Franco, Eustaquio, Varela, Pepê – Taremi (Conceição, 69e), Evanilson. Entraîneur : Sergio Conceição.

Royal Antwerp (4-2-a3-1) : Lammens – De Laet (Bataille, 52e), Van den Bosch, Coulibaly, Wijndal (Corbanie, 69e) – Yusuf, Vermeeren – Kerk (Ejuke, 75e), Ekkelenkamp, Balikwisha (Muja, 69e), – Ilenikhena (Janssen, 75e). Entraîneur : Van Bommel.