Le Shakhtar fait tomber le Barça

Shakhtar Donetsk 1-0 FC Barcelone

But : Sikan (41e) pour les Mineurs

Dans un Volksparkstadion acquis au Barça et au froid, le Shakhtar Donetsk crée la surprise et s’impose 1-0 « chez lui » à Hambourg. De quoi donner le sourire aux quelques supporters habillés en bleu et jaune et permettre aux Mineurs de rêver pourquoi pas d’une deuxième place du groupe H.

Il faut dire que les hommes de Xavi n’ont pas proposé grand-chose en première période. Trop souvent seul en pointe, Robert Lewandowski s’en remet à presser le gardien ukrainien, Dmytro Riznyk, pour essayer de gratter quelques ballons (4e). Frustré, Ilkay Gündoğan tente de venir en aide à l’entrée de la surface sur une frappe lointaine (10e). Pas suffisant pour effrayer un Shakhtar dont les contres sont très tranchants, à l’image de cette belle percée de Mykola Matviyenko dans son couloir gauche, qui part seul affronter Ter Stegen. Celui qui est habituellement défenseur central bute logiquement sur le portier allemand en tentant sa chance au premier poteau (15e). Raphinha lui répond en envoyant une lourde frappe, qui passe au-dessus (16e). Après un long moment d’accalmie, Danylo Sikan vient réveiller le stade lorsqu’Oleksandr Zubkov trouve son mètre 85. Sa tête croisée vient mourir dans les filets de Marc-André ter Stegen (1-0, 41e).

Au retour des vestiaires, changement de programme : le Barça campe désormais dans la surface du Shakhtar et force les locaux à s’agglutiner dans un bloc toujours plus bas. Après une bonne percée de Lewandowski dos au but, Ferran Torres en profite pour prendre sa chance en retrait, mais ça passe juste au-dessus (46e). Les Ukrainiens ne renoncent pas : seul contre tous, Giorgi Gocholeishvili s’enfonce sur son côté droit, devance Marcos Alonso et bute sur Marc-André ter Stegen au premier poteau (48e). De l’autre côté, Dmytro Riznyk entre enfin dans son match et commence à écœurer Robert Lewandowski (55e). Le portier ukrainien relance même parfaitement pour servir le trio Sudakov-Zubkov-Sikan, mais cette fois-ci Danylo s’enferme trop pour croiser sa frappe (56e). Après avoir fait entrer du beau monde, le Barça continue d’attaquer et voit Gavi caler une tête ravageuse, blessant deux Ukrainiens sur le coup (59e). L’autre petit génie du Barça, Pedri, vient trouver la tête de Lamine Yamal au second poteau, qui croise trop (66e).

Mais c’est un autre wonderkid qui va faire parler de lui en fin de match. Après avoir foncé tête baissée pour envoyer un pétard dans le petit filet extérieur du gardien catalan (66e), Newerton, un Brésilien de 18 ans arrivé au Shakhtar cet été, croit marquer le but du break après un sublime crochet et une frappe enroulée qui termine dans les filets de MATS (87e). Mais il est signalé hors jeu pour quelques centimètres. Campant toujours dans la surface ukrainienne quand il ne prend pas la marée sur un contre ukrainien, le Barça bute sur un grand Dmytro Riznyk ou manque tout simplement de tranchant dans une défense quasi héroïque tant chaque ballon est compliqué à ressortir.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) : Riznyk – Gocholeishvili, Bondar, Rakitskiy, Matviyenko – Stepanenko (Nazaryna, 72e) – Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Newerton (Shved, 90e+7) – Sikan (Kelsy, 61e). Entraîneur : Marino Pušić.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Araújo, Christensen, Alonso (Baldé, 59e) – Gündoğan, Romeu (Pedri, 59e), Gavi (López, 81e) – Raphinha (Yamal, 59e), Lewandowski, Ferran (Félix, 59e). Entraîneur : Xavi.