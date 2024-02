Jean-Louis Gasset : « Je rêvais de cette ambiance »

La Côte d’Ivoire est déjà loin.

Pour sa première rencontre sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a vu les siens obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, en battant à domicile le Shakhtar Donetsk (3-1). L’aventure débute donc parfaitement pour l’entraîneur de 70 ans, qui est resté lucide en conférence de presse après la rencontre : « Non, je ne pense pas qu’on peut parler d’effet Gasset, c’est une prise de conscience. Les mots ont pesé. Ce n’est pas le travail, je ne suis là que depuis 48 heures. On a fait de la vidéo, essayé de voir dans quel système les joueurs se sentent le mieux pour ne pas révolutionner, mais c’était plus une histoire d’état d’esprit, de confiance. Il fallait que chaque joueur fasse un peu plus. J’ai essayé d’être positif, simple avec les mots depuis 48 heures, de les décontracter. Je les avais senti tendus. Ça ne servait à rien d’être dans son coin, de bouder. »

L’ancien adjoint historique de Laurent Blanc est en tout cas ravi d’avoir pu gouter pour la première fois à l’ambiance brûlante du Vélodrome, et veut voir grand : « Le public est magnifique, franchement. Je suis souvent venu ici. Je rêvais de cette ambiance, de cette communion avec les joueurs. Ils ne nous ont pas lâchés, les joueurs l’ont senti : il s’est passé quelque chose. On va attendre le tirage au sort. Je sais que cette ville aime la coupe d’Europe, on va essayer d’aller le plus loin possible. »

À ce rythme-là, JLG ne va pas tarder à se mettre le public phocéen dans la poche.