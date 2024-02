Gasset : « Je n’ai pas d’objectifs »

Voilà qui va rassurer les supporters marseillais.

A peine arrivé à la Commanderie, Jean-Louis Gasset a tenu une nouvelle conférence de presse, deux jours après sa présentation, et à la veille du barrage retour de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. L’occasion pour le Montpelliérain de se montrer ambitieux : « Je n’ai pas d’objectifs, j’ai une mission de 100 jours. Là, c’est une compétition spéciale qui tient à cœur. On peut ramener un peu de soleil aux gens. Il faut réagir ». Quant à son projet tactique ? Toujours peu de précisions : « Le 3-5-2, on a regardé les matchs… Ce sont les joueurs en forme qui ont joué la semaine dernière. J’ai regardé dans quelle composition les joueurs se sentaient les plus à l’aise. Ce qui compte c’est l’animation. »

L’ancien bras droit de Laurent Blanc est toutefois revenu sur le départ de son prédécesseur, et l’impact mental que cela peut avoir : « Les joueurs aimaient leur entraineur, ils se sentent responsables. Mais ça arrive dans la vie. Le plus important c’est demain. On joue un match de coupe d’Europe au Vélodrome. On n’a qu’une solution : gagner et nous qualifier ». Une séparation sur laquelle est également revenu Samuel Gigot : « On est les premiers responsables, nous les joueurs on n’a pas fait ce qu’il fallait. On se sent touchés parce qu’on a pas fait ce qu’il faut, quand on voit un coach comme monsieur Gattuso qui est limogé. Il faut qu’on reste solidaires et qu’on aille chercher la qualification demain. »

Un gigot bien tendre, comme on les aime.

Gattuso : « C'est un peu comme une défaite »