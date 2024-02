Gasset présenté à Marseille : « Que chacun fasse un petit peu plus »

Comme à chaque trimestre désormais, un nouvel entraîneur vient d’être présenté à Marseille.

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a justifié le choix de miser sur Jean-Louis Gasset, libre depuis son éviction de la sélection ivoirienne lors de la CAN. « C’est la personne idéale pour faire le déclic et nous aider à réussir notre fin de saison, a déclaré le président espagnol. Il remplit toutes les conditions que nous recherchions : c’est un entraîneur d’expérience, avec de la maîtrise tactique et qui est capable de changer la mentalité d’un groupe. »

Gasset est revenu sur son arrivée, organisée précipitamment en ce début de semaine, après le départ de Gennaro Gattuso. « On m’a demandé si j’acceptais, pour quatre mois, de changer la situation à Marseille, de remettre le club au niveau où il doit être. C’était excitant, et ça m’a paru être un challenge possible, car l’effectif est de qualité. » Pour faire sortir l’OM de sa mauvaise passe, l’entraîneur a insisté sur le travail psychologique à faire auprès de ses joueurs : « Ce que je leur ai dit, c’est que j’avais déjà réussi avec des groupes moins forts. Le mental dans la vie, c’est 80% de la performance. Le problème dans les derniers matchs, c’était des erreurs individuelles. Il faudra donc les rassurer, et que chacun fasse un petit peu plus. »

Ne pas se fier aux apparences : Jean-Louis Gasset a peut-être plus de grinta que Gattuso, en vérité.

Jean-Louis Gasset est le nouvel entraîneur de l'OM