Van Dijk a pris sa décision pour la saison prochaine

Que va-t-il advenir du boss de la défense liverpuldienne ?

En fin de contrat avec Liverpool en 2025, Virgil Van Dijk était dans le flou en ce qui concerne son avenir. Le Néerlandais l’a éclairci ce mardi, en annonçant vouloir rester sur les bords de la Mersey la saison prochaine. « Il y aura une grande transition et j’en fais partie, a annoncé l’ancien de Southampton. Comme je l’ai dit, je suis très heureux ici, j’aime le club et ça se voit. Le club occupe une grande partie de ma vie. Il y aura beaucoup de changements à venir et ce qui va se passer promet d’être assez intéressant. »

Van Dijk a également évoqué les adieux de Jürgen Klopp, qui tirera sa révérence à l’issue de la saison. « Je suis très fier d’avoir joué pour lui, de m’être battu pour le club et pour lui. Ce sera émouvant le dernier jour, mais parfois cela fait partie de la vie. » Arrivé chez les Reds à l’hiver 2018, l’international néerlandais est devenu un taulier de la défense de Liverpool. Sous son capitanat, Salah, Mané et les autres ont notamment remporté la Ligue des champions 2019 et l’édition 2020 de la Premier League.

Van Dijk sous les ordres d’un Oranje, ça peut faire des étincelles.