Le président de Liverpool milite pour l’organisation de matchs de Premier League à New York

On lui conseille de racheter une franchise de MLS, de la renommer Liverpool, et de ne plus parler de ça.

Alors que Relevent Sports, promoteur des matchs de soccer aux États-Unis, a remporté son combat face à la Fifa pour organiser des matchs de championnats européens sur le sol américain, certains clubs lorgnent la possibilité de jouer outre-Atlantique. C’est le cas de Tom Werner (rien à voir avec Tim), le président de Liverpool, qui s’est dit « déterminé » auprès d’ESPN ce vendredi à organiser des matchs de Premier League à New York. Et comment faire pour les fans des Reds en Angleterre ? « Trouvons un moyen de leur proposer des voyages [et] des hébergements très bon marché, de sorte que si Liverpool joue contre Nottingham Forest, nous soutiendrons les supporters qui viennent à New York et nous ferons en sorte que ce soit également abordable pour les supporters ».

«J’ai même l’idée un peu folle d’organiser une journée où nous jouerions un match à Tokyo, un match quelques heures plus tard à Los Angeles, un match quelques heures plus tard à Rio, un match quelques heures plus tard à Riyad et d’en faire une sorte de journée où le football, où la Premier League, serait célébrée», a-t-il poursuivi sans que personne n’explose de rire dans l’assemblée.

Bizarrement, personne ne veut de match de MLS en Europe.

