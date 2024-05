La FIFA travaille sur la possibilité de délocaliser des matchs de championnat

Qui se rappelle la dernière fois que la FIFA a eu une bonne idée ?

Pendant de nombreuses années, la FIFA s’est opposée à la délocalisation des matchs de championnat à l’étranger. Mais il semble que de l’eau a coulé sous les ponts depuis. D’après les informations de plusieurs médias, le Conseil de la FIFA a autorisé ce mercredi la création d’un groupe de travail chargé de modifier les règles en la matière. Cette décision, qui va dans le sens d’un communiqué publié par la FIFA il y a un mois, fait suite à un accord conclu avec la société américaine Relevent Sport. Celle-ci contestait la position de l’instance internationale et avait été à l’initiative d’un procès à son encontre.

Plusieurs facteurs devront être pris en compte pour autoriser la délocalisation. Le groupe de travail devra étudier la possibilité pour les supporters des équipes concernées de se déplacer dans les pays où se disputeront les matchs. La question de l’équité sportive, quant au fait de modifier l’habituelle double confrontation à domicile et à l’extérieur, fera aussi l’objet de discussions. En 2018 et en 2019, la Liga avait déjà tenté de délocaliser à Miami un Gérone-Barça et un Villarreal-Atlético de Madrid, mais s’était à l’époque heurtée au refus de la FIFA. Si les mesures en la matière se concrétisent, des matchs du championnat espagnol pourraient être bien délocalisés dès l’année prochaine.

Assister à un Lorient-Strasbourg à New York, c’est un rêve qui sera peut-être un jour possible.