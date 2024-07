Cody Gakpo, le nouvel Hollandais volant

Mardi soir, la ville de Munich s’est encore un peu plus inscrite dans le cœur des Néerlandais. Trente-six ans après que Marco van Basten et sa bande y ont écrit la plus belle page de l’histoire du football oranje, Cody Gakpo y a brillé de mille feux face à la Roumanie. Buteur après une magnifique action individuelle puis auteur d’un petit numéro côté gauche pour mettre Donyell Malen sur orbite pour le break, l’attaquant de Liverpool est définitivement le chef de la meute constituée par Ronald Koeman.

Leader en devenir

Le jeune attaquant a désormais inscrit six de ses douze buts internationaux dans un grand tournoi. L’homme des grands rendez-vous ? Plutôt en phase de groupes alors, puisque c’est la première fois qu’il trouve la faille dans un match à élimination directe (à l’inverse, les Bleus sont les seuls à lui avoir résisté en poules, Mondial qatari inclus). « Aujourd’hui, nous avons bien réagi par rapport au match précédent. Nous avons joué un bon match, marqué de bons buts et pratiqué un bon football par moments, se félicitait-il après la rencontre, au milieu d’un concert de louanges offert par ses coéquipiers, de Xavi Simons à son capitaine Virgil van Dijk. Je pense que nous pouvons voir que les choses s’améliorent. Les pièces du puzzle se mettent de plus en plus en place. »

50% – Cody Gakpo a marqué 6 de ses 12 buts en sélection à l'EURO ou en Coupe du Monde (50 %) ; parmi les joueurs à minimum 7 buts avec les Pays-Bas, seul Johnny Rep affiche un ratio plus élevé en tournoi majeur (67% – 8 /12). Magicien. #ROUNED pic.twitter.com/mDs6qKNZL9 — OptaJean (@OptaJean) July 2, 2024

Après s’être qualifiés en position de meilleur troisième avec un seul succès portant déjà la marque du bonhomme, les Pays-Bas ont en effet pu compter sur Gakpo pour monter le son. Sorti épuisé, il n’a jamais cessé de martyriser l’arrière-garde roumaine et aurait pu repartir avec un doublé sans une parade de Florin Niță après un rush solitaire, ou une intervention (à juste titre) de la VAR. Memphis Depay bien discret depuis son arrivée en Allemagne, les Néerlandais se sont bel et bien trouvé un nouveau guide à suivre pour rallier pour la deuxième fois consécutive les quarts de finale d’un tournoi majeur après huit ans de disette. Et se prendre à rêver d’une nouvelle période dorée.

Comme un symbole

Du haut de ses 25 ans, l’ancien crack du PSV Eindhoven incarne désormais aussi bien l’avenir que le présent de la sélection oranje. Et ce dans la plus pure tradition de ses illustres aînés ayant illuminé les ailes au pays et aux quatre coins de l’Europe au fil des décennies. « Il joue à un très bon niveau dans ce tournoi. Il est peut-être le joueur le plus important jusqu’à présent et j’espère que les autres pourront atteindre ce niveau, ne pouvait que constater Koeman après la démonstration de ce mardi. La position de Cody Gakpo est sur le côté gauche parce qu’il est vraiment dangereux s’il vient en un-contre-un avec l’arrière latéral droit. À l’intérieur ou à l’extérieur, il a ses qualités, il est fort. » Ce n’est pas Andrei Rațiu, mystifié sur l’ouverture du score, qui dira le contraire.

Une forme époustouflante et une confiance en lui affichée en Allemagne qui contraste fortement avec la timidité et le manque d’efficacité constatés par les supporters de Liverpool au cours de sa première saison outre-Manche. Au point de voir Jürgen Klopp régulièrement se passer de lui pour les grands rendez-vous. Une mise de côté impensable en sélection tant le garçon y semble transformé. Au point d’en devenir le patron emblématique ? Cela ne ferait plus guère de doutes s’il venait à emmener très loin cette mouture des Pays-Bas dans les prochains jours. Et pourquoi pas aller chercher le record national des cinq buts de Van Basten en 1988 ? Dommage, cette fois la finale se jouera à Berlin.

