Jürgen Klopp veut une parade en cas de sanctions contre Manchester City

Klopp a la dent dure.

Lors de l’évènement An Evening With Jürgen Klopp, durant lequel l’entraîneur allemand a pu une fois de plus faire ses adieux aux supporters de Liverpool, divers sujets ont été abordés, dont la rivalité avec Manchester City. Lors du passage de Klopp chez les Reds, les hommes de Pep Guardiola ont presque toujours pris le meilleur sur le long terme, ne laissant qu’une seule Premier League à Liverpool, en 2020. Cependant, les Skyblues sont sous le coup d’une investigation pour de nombreux manquements au fair-play financier, et Jürgen Klopp n’a pas manqué l’occasion de blaguer sur les possibles sanctions auxquelles Manchester City pourrait faire face, dont le retrait des championnats, ce qui pourrait bénéficier à Liverpool : « Si vous organisez une parade en bus, j’en suis ! Qu’importe le temps que ça prendra, je m’en fiche ! »

Forever a Liverpool legend. Jurgen Klopp was greeted by a sold-out crowd of @LFC fans at the club's farewell event in the city last night 🎤 pic.twitter.com/AzBhruaqP3 — Premier League (@premierleague) May 29, 2024

S’ils sont déclarés coupables, ce sont deux championnats, ceux de 2019 et 2022, qui pourraient revenir aux Reds. On parle de 115 infractions supposées, mais pour autant, Klopp ne veut pas en faire une montagne : « Si je venais ici ce soir pour dire au revoir, vous seriez dans un autre état d’esprit si vous aviez gagné le championnat trois fois au lieu d’une ? Les relations sont créées indépendamment des trophées. Elles sont basées sur la confiance, la solidarité, et les choses que nous avons traversées. »

Gentleman amer.

