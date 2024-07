West Ham claque un gros billet sur un défenseur central

Un joueur qui n’aurait pas fait tache à l’Euro.

En concurrence avec le Napoli pour le capitaine de Wolverhampton, West Ham a transmis une offre irrefusable – et aussitôt acceptée – pour Max Kilman. Le défenseur central anglais de 27 ans, un central moderne aux origines ukrainiennes, quitte les West Midlands pour la mégalopole londonienne contre un chèque de 47 millions d’euros.

We are delighted to announce the signing of Wolverhampton Wanderers central defender Maximilian Kilman ✍️

The 27-year-old has put pen to paper on a seven-year contract at London Stadium after spending six hugely successful years at Molineux.

— West Ham United (@WestHam) July 6, 2024