Neymar apporte son aide au Brésil, en proie à de graves inondations

Neymar n’oublie pas d’où il vient.

L’État du Rio Grande do Sul, au sud du Brésil, est en proie à de graves inondations depuis ce week-end. Près de 90 décès ont été comptabilisés depuis ce dimanche, ainsi que plus d’une centaine de portés disparus. De nombreuses infrastructures ont été grandement endommagées, laissant près de 200 000 personnes sans abri avec parfois un accès réduit à l’eau potable. Face à ce drame, plusieurs personnalités brésiliennes se sont mobilisées pour venir en aide aux populations.

Neymar n’a pas manqué à l’appel, puisqu’il a affrété lui-même un avion privé pour transporter deux tonnes de provisions vers la région touchée. Le joueur aurait aussi envoyé un hélicoptère pour venir en aide aux personnes isolées. L’attaquant a posté un message sur X pour inciter tout un chacun à venir en aide aux populations. « Le Brésil traverse une période délicate, et aider n’est jamais de trop, quelle que soit votre situation financière, a écrit l’international brésilien. Je n’aime pas publier tout ce que je fais ou l’aide que j’apporte, parce qu’on le fait avec le cœur. Ce message a pour but d’encourager les gens à aider encore plus. Merci d’avance aux pilotes de mon avion et à toutes les personnes impliquées. Je suis là, de loin, à prier pour que tout rentre dans l’ordre. »

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento.… pic.twitter.com/t83VGGpqLo — Neymar Jr (@neymarjr) May 7, 2024

L’attaquant de 32 ans est aussi apparu dans une vidéo de la Fédération brésilienne de football sur X pour récolter des dons et ainsi aider la région touchée.