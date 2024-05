L'Atlético sur la piste d'un défenseur toulousain ?

L’heure du grand saut ?

Titulaire incontournable de la défense toulousaine depuis de nombreux mois, Logan Costa attire les regards. Courtisé, le héros de la finale de la Coupe de France 2023 pourrait quitter la Ville rose cet été. C’est en tout cas ce que rapporte L’Équipe ce mardi soir, qui explique que la forte concurrence pour le joueur fait monter les enchères, et que le Cap-Verdien pourrait rapporter plus de vingt millions d’euros au TFC. Le défenseur aurait notamment tapé dans l’œil de Diego Simeone, qui ne dirait pas non à ce profil pour venir renforcer l’arrière-garde de l’Atlético, davantage perméable que par le passé. Villarreal serait aussi sur le dossier, ainsi que plusieurs clubs anglais, tels que Nottingham Forest et Fulham. Lens, un temps intéressé, aurait lâché l’affaire en voyant le prix grimper en flèche.

Les dirigeants toulousains, eux, aimeraient refaire une vente semblable à celle d’Issa Diop à l’été 2018, cédé pour 25 millions d’euros à West Ham.