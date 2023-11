Des émeutes provoquées par des supporters de l’Antwerp à Porto

Et ça continue encore et encore.

Selon les informations de Porto Canal, plus de 300 supporters belges ont provoqué des émeutes lundi soir dans le centre-ville de Porto, à la veille de la rencontre entre les Dragons et Antwerp pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions. Toujours selon le média portugais, les heurts ont éclaté sur la place Guilherme Gomes Fernandes. Des témoins ont relaté que les supporters de l’actuel 6e de la Jupiler League ont « envahi la zone riveraine, renversant les tables et les chaises des terrasses de certains établissements. » Sur place, les agents de police ont ordonné aux restaurants et cafés avoisinants de fermer. Des engins pyrotechniques auraient même été lancés dans une zone résidentielle.

Mais de 300 adeptos do Antuérpia provocam o caos na baixa do Porto em véspera de jogo da Liga dos Campeões pic.twitter.com/X2rYmLr5PZ — Porto Canal (@PortoCanalpt) November 6, 2023

Au match aller déjà, les supporters belges avaient envahi la tribune centrale du stade de Bosuil avant de prendre pour cible les supporters portugais. La police antiémeute avait dû faire usage d’un canon à eau pour arrêter les échauffourées. La rencontre entre Porto et Antwerp se jouera ce mardi à 21h à l’Estádio do Dragão.

Ambiance.