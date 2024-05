Les U17 féminines de l’équipe de France atomisent la Norvège

Et 1 et 2 et 3 et 4 et….. 8-0 !

Eclatante victoire de l’équipe de France U17 féminine cet après-midi face à la Norvège (8-0), à l’occasion de l’Euro U17. Engagées dans la défense de leur titre, les joueuses de Peggy Provost ont entamé leur tournoi du bon pied. Après une victoire 3-2 lors du premier match face à la Suède, pays organisateur, voilà que les Bleuettes en engrangent une deuxième de rang dans cet Euro et prennent la première place de leur groupe, avant un choc face aux Anglaises. Grâce à ce succès, les Françaises entrevoient de plus en plus les demi-finales du tournoi.

Les Françaises en démonstration face à la Norvège : large victoire 8-0 ! La qualification en demi-finale de l'Euro U17 est quasiment assurée ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/fiyVUzBPhh — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 8, 2024

Tout n’avait pourtant pas parfaitement commencé, avec un penalty raté par Anais Ebayilin après huit minutes. Mais la machine s’est ensuite mise en marche, Rachael Adedini (14 ans) en profitant pour inscrire un triplé après être entrée en jeu, Mymithye Bironien a inscrit un doublé, tandis que Celia Chabod, Lina Gay et Djenna Tene y sont elles aussi allées de leur réalisation.

Même avec Haaland, les Norvégiennes auraient perdu ce match !