Le Real Madrid colle une manita à Alavés

Real Madrid 5-0 Alavès

Buts : Bellingham (10e), Vinicius Jr (27e et 70e), Valverde (45e+1) et Güler (82e)

Un relâchement ? Quel relâchement ?

Quelques heures après avoir largement célébré son titre de champion d’Espagne, le Real Madrid n’a fait qu’une bouchée du Deportivo Alavès (3-0).

On aurait pu craindre un Real Madrid moins tranchant dans une rencontre sans grand enjeu, mais il n’en fut rien. Dès les premières minutes, les Merengues prennent les devants sur un bijou de Jude Bellingham, qui lobe Jesus Owono en angle fermé sur un service de Toni Kroos (1-0, 10e). Le break est fait un gros quart d’heure plus tard quand Vinicius Junior vient couper le centre d’Eduardo Camavinga pour doubler la mise et déjà mettre les siens à l’abri (2-0, 27e), avant que Federico Valverde ne plie l’affaire juste avant les citrons (3-0, 45e+1).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA 😱😱😱 BELLINGHAM QUEL GOLAZO FOU !!! 😍⭐ Jude Bellingham inscrit un but exceptionnel d'un angle impossible !!! 🔥 Marco Van Basten sort de ce corps !!!https://t.co/Zje0QPF8q8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 14, 2024

Cette fois, l’affaire est entendue, et le Real ne force guère son talent après la pause. Virevoltant, Camavinga s’offre un slalom dans la défense adverse, mais est finalement trop court pour tromper Owono (52e). Le quatrième pion de la soirée vient finalement d’une combinaison entre Bellingham et Vinicius, l’Anglais décalant parfaitement son compère brésilien (4-0, 70e). Entré en jeu, Arda Güler s’occupe de faire se lever une dernière fois le Bernabéu, profitant d’une percée de Rodrygo (5-0, 82e). Malgré dix-sept tentatives dont dix cadrées, les visiteurs ne seront pas parvenu à tromper la vigilance de Thibaut Courtois.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à Madrid.