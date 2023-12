L’entraîneur du Deportivo Alavés pète les plombs contre le Real Madrid

Ne montrez pas cette agression de glacière à Marcelo Bielsa.

Dans la course pour le maintien, le Deportivo Alavés recevait le Real Madrid ce jeudi à Mendizorrotza pour le compte de la dix-huitième journée de La Liga. Pendant les 90 premières minutes, les Basques ont tenu en échec leurs adversaires, réduits à dix en deuxième période, jusqu’à l’ouverture du score sur corner de Lucas Vázquez à la 92e, ce qui a rendu fou de rage leur entraîneur, Luis García. L’Espagnol est entré dans une grande colère, renversant une glacière, secouant un de ses adjoints par le col avant d’hurler sa fureur depuis son banc.

Absolute head loss from the Deportivo manager 😂 Conceded a last minute goal to lose 1-0 to 10 men Real Madrid 🫣pic.twitter.com/NLiXeqASlK — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) December 21, 2023

En conférence de presse après la rencontre, García regrettait toujours le but qui pourrait mettre à mal les Basques sur le plan comptable à la fin de la saison : « Pour nous, chaque point est une question de vie ou de mort et quand vous avez fait un grand match jusqu’à l’expulsion et que vous continuez à rivaliser quand ils sont réduits à dix, nous ne pouvons pas terminer comme nous l’avons fait. » Le Deportivo Alavés passera finalement les fêtes en dehors de la zone rouge, mais n’est qu’à trois points du Celta Vigo, premier relégable.

Il ne faudra pas regretter cette action en mai.

