Pronostic Celta Vigo Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo tente un bon départ face à Alaves

Le Celta Vigo sort de plusieurs saisons où il doit lutter pour son maintien. Souvent mal en point, le club galicien arrive régulièrement dans sa dernière ligne droite à se sauver. Ce fut une nouvelle fois le cas l’an passé, avec une fin de saison nettement plus convaincante que la première partie d’exercice. Le Celta veut s’éviter de nouveau de vivre une saison similaire et souhaite pour cela partir sur de bonnes bases. Les partenaires de Jonathan Bamba ont pour cela disputé de nombreuses rencontres amicales avec un bilan intéressant. A noter que l’attaquant norvégien Larsen, meilleur buteur du club l’an passé, a signé à Wolverhampton. Pour le remplacer, le Celta travaille pour attirer James Rodriguez, élu meilleur joueur de la dernière Copa America, tandis que la légende du Celta, Iago Aspas (9 buts encore tout de même l’an dernier), va disputer une nouvelle saison.

Promu l’an dernier, Alaves a vécu un exercice dernier nettement plus calme. En effet, le Depor s’est classé dans le ventre mou de la Liga et n’a jamais été embêté par la lutte pour le maintien. A l’instar du Celta, la formation basque a disputé de nombreuses rencontres amicales avec un seul revers concédé face à Hercules. Le Depor a seulement affronté des formations espagnoles avec pour plus gros adversaire, la Real Sociedad (match nul)à. Auteur d’une excellente saison dernière, Samu Omorodion est retourné à l’Atletico Madrid, tout comme Hagi aux Rangers ou Rafa Marin (Real). Le club a perdu des joueurs importants, ce qui pourrait être handicapant dans cette entame de saison. A domicile, le Celta Vigo va tout mettre en œuvre pour partir sur de bonnes bases en prenant le dessus sur Alaves.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

