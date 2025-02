Barcelone vient à bout d’Alavés grâce à Robert Lewandowski

FC Barcelone 1-0 Deportivo Alavés

But : Lewandowski (61e)

Le grand Robert.

Un but plein d’opportunisme de Robert Lewandowski, et puis c’est tout. Après plus d’une heure à se casser les dents sur une rugueuse équipe d’Alavés, le Barça s’est contenté du minimum pour l’emporter (1-0) et réduire l’écart avec le Real Madrid en tête de la Liga. La solution est venue du Polonais, donc, seul au second poteau et tout heureux de voir la reprise déviée de Lamine Yamal lui revenir dessus pour enfin forcer le verrou adverse (1-0, 61e).

Yamal en vue

Avant cela, l’ailier espagnol avait notamment mis le feu à Montjuïc d’une percée folle au cœur de la première période, tandis que les visiteurs avaient accumulé les fautes (20 au total). Au retour des vestiaires, les Culés ont enfin haussé le ton. Sauf que la tête de Lewandowski a filé à côté, et que la frappe du même Yamal a été sortie par Jesus Owono. Qu’importe, finalement : avec cette victoire, les Catalans reviennent à quatre points de la première place.

Enfin un championnat avec une vraie course au titre pleine de suspense !

Lamine Yamal is UNREAL. 🤯pic.twitter.com/jc0f28rZ2J — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 2, 2025

