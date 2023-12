Pronostic Deportivo Alaves Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid fait le taf face à Alaves

Calé dans le ventre mou du championnat, Alaves se trouve en 14e position de la Liga à l’orée de cette journée. Promu, le Depor est toujours concerné par la lutte pour le maintien puisqu’il ne possède que 3 points de plus que le premier relégable, le Celta Vigo. Après avoir connu un passage compliqué en début d’année, Alaves s’était repris avec une période plus vertueuse en terme de points avec des succès face à Almeria et Grenade. En revanche, le Depor reste sur deux contre-performances avec des revers concédés face à Las Palmas et Girona. Avec 14 buts inscrits en 17 journées, Alaves possède l’une des plus mauvaises attaques de la Liga.

Le Real Madrid est reparti à la conquête de la Liga, après avoir vu le FC Barcelone remporter le titre l’an passé. Malgré le départ de Karim Benzema et les nombreuses blessures (notamment de Vinicius) lors de cette 1re partie de saison, la Maison Blanche tient son rang et se trouve en 2e position derrière l’incroyable formation de Girona. Les Merengue accusent 2 points de retard sur la formation catalane. Depuis le début de cette Liga, le Real ne s’est incliné qu’une seule fois lors du derby face à l’Atletico. Qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, la bande à Ancelotti reste sur une très belle performance en Liga avec un succès sur Villareal (4-1). Lors de cette rencontre, Bellingham a encore brillé, en inscrivant son 13e but de la saison. L’international anglais est bien épaulé par un Rodrygo de plus en plus décisif (5 buts sur les 6 derniers matchs). Sur leur lancée, les Madrilènes devraient battre le promu Alaves.

