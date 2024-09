Malgré un but de Mbappé, le Real s’est fait peur face à Alavés

Real Madrid 3-2 Alavés

Buts : Vázquez (1re), Mbappé (40e), Rodrygo (48e) pour les Merengues // Protesoni (84e) et Garcia (86e) pour le Deportivo

Un peu trop tranquille.

Le Real Madrid s’est fait peur face à Alavés ce mardi soir au stade Santiago-Bernabéu (3-2). Malgré les absences d’Alaba (genou), Camavinga (genou) et Carvajal (lésion musculaire), les Merengues prennent directement les devants dans cette 7e journée de Liga grâce à un but éclair inscrit par Lucas Vázquez, parfaitement trouvé par Vinícius (1-0, 1re). À la suite de ce début de rencontre idyllique, les locaux continuent de pousser. Mbappé pense aggraver le score avant d’être signalé hors jeu. C’est finalement après un bel une-deux avec Bellingham que l’international français marque le but du break en croisant parfaitement sa frappe après un petit slalom (0-2, 40e). À n’en pas douter son plus beau but sous ses nouvelles couleurs.

⚪️✨ Kylian Mbappé scores again for Real Madrid making it 7 goals in all competitions so far… …assist provided by Jude Bellingham. 🪄 pic.twitter.com/F9g7EOqzDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2024

Parce qu’il est bien trop sous-estimé, Rodrygo s’est permis un petit festival en allant claquer un pion en solitaire (0-3, 48e). Dans des chaussons, les Madrilènes vont dans un premier temps gérer l’avance, avec tout de même un beau poteau d’Endrick à peine entré en jeu (73e). Histoire de sauver l’honneur, Protesoni lâche une lourde frappe et trompe Courtois avec l’aide du poteau (1-3, 84e). Ce but fait soudain douter les hommes de Carlo Ancelotti, assurément trop tranquilles. Lancé parfaitement dans le dos de la défense par le capitaine Benavidez, Garcia contrôle de la cuisse avant de crucifier le portier adverse (2-3, 86e). Sublime. Malgré ces deux secousses, le Real tient bon et signe sa cinquième victoire de la saison en championnat. Prochain rendez-vous ce week-end contre l’Atlético au Wanda Metropolitano.

Ça promet !

