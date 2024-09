Le PSG tombe à Turin

Juventus 3-1 PSG

Buts : Vangsgaard (7e), Cantore (34e) et Bennison (61e) pour les Turinoises // Samoura (12e) pour le PSG

Paris déjà dos au mur.

Engagé en barrages de qualification à la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’est lourdement incliné face à la Juventus à l’occasion du match aller (3-1). Dans une rencontre disputée en Italie, les Parisiennes ont très tôt concédé l’ouverture du score par Amalie Vangsgaard, encore au PSG l’an dernier, à l’issue d’une contre-attaque fatale. Un handicap rapidement rattrapé après une superbe frappe de Thiniba Samoura, que l’on pensait partie pour mettre Paris sur de meilleurs rails.

😱 BUUUUUUUUUUUUUUUUT DE PSG ❗❗❗ Thiniba Samoura with a stunner to get PSG level. Watch live and FREE on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv #UWCL #UWCLonDAZN pic.twitter.com/bsqfjP4BqZ — DAZN Women’s Football (@DAZNWFootball) September 18, 2024

Sauf que la Juventus a répondu à un bijou par un autre et que Sofia Cantore s’en est allée remettre les siennes devant à l’issue d’un long effort solitaire, et marquer une sacrée pointe de vitesse et un petit pont magistral, encore sur contre-attaque. En seconde période, Hanna Bennison est venue profiter d’un centre mal dégagé pour enfoncer les Parisiennes et donner un avantage bien plus intéressant aux locales. Pour les Franciliennes, l’heure est déjà à l’urgence, alors qu’il faudra un exploit dans huit jours pour intégrer les poules de C1.

Sale soirée pour les clubs français.

